فريق طبي ينجح بإزالة ورم كبير من بطن امرأة في كربلاء

2023/01/17 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى النسائية

والتوليد التعليمي في كربلاء المقدسة،

اليوم الثلاثاء، من إزالة ورم حجمه ( 20

سم × 21 سم ) من بطن امرأة.

وقالت رئيسة الفريق استشارية نسائية

وتوليد بتول عبد زيد ال

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