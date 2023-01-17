2023/01/17 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل

سعود الوضع في منطقة الخليج والشرق

الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزيران على

هامش اجتماعات المُنتدى الاقتصاديّ

العالميّ بم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان الوضع في الخليج والشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان الوضع في الخليج والشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).