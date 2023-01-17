استقالات بالآجل.. سوء المصير في غياب الضمير

2023/01/17 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: بركات علي حمودي

لم يشهد التاريخ السياسي العراقي منذ

تأسيس الدولة العراقية على يد الملك

فيصل الأول، هواناً واستخفافاً بعقول

ومصير الشعب الا بعد تاريخ 2003 الذي

اثبتت الاحداث انه تاريخ سيء الص

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