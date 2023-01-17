2023/01/17 | 18:13 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: بركات علي حمودي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالات بالآجل.. سوء المصير في غياب الضمير) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لم يشهد التاريخ السياسي العراقي منذ
تأسيس الدولة العراقية على يد الملك
فيصل الأول، هواناً واستخفافاً بعقول
ومصير الشعب الا بعد تاريخ 2003 الذي
اثبتت الاحداث انه تاريخ سيء الص
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالات بالآجل.. سوء المصير في غياب الضمير) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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