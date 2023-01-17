صندوق النقد الدولي يحدد موعد انتعاش الاقتصاد العالمي

2023/01/17 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

توقعت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لدى صندوق النقد الدولي، عبر مقابلة لها مع شبكة سي إن بي سي CNBC الإخبارية في المنتدى الاقتصادي العالمي المُنعقد في دافوس بسويسرا اليوم الثلاثاء؛ تعافي الاقتصاد العالمي في عام 2024، رغم توقعاتها بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023.

وفي هذا السياق، أشارت مسؤولة صندوق النقد الدولي جورجيفا؛ بأنها خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 بنحو 1%، وذكرت بأنه من المُرجح أن يصل النمو الاقتصادي لأدنى مستوياته بعام 2023، كما أعربت جورجيفا عن توقعها بأن الاقتصاد العالمي سيرتفع أخيرا في عام 2024.

ويُذكر أن رئيس صندوق النقد الدولي علق بوقت سابق، بأن التباين الحاد في أداء الاقتصادات العالمية الكبرى، قد يكلف الاقتصاد العالمي ككل بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار أيضا صندوق النقد الدولي إلى أن الخسائر قد تتجاوز تلك التوقعات لتتراوح ما بين %8 – 12% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان، إذا تم الأخذ بالاعتبار تباين التكنولوجيا أيضا.

وأضاف الاقتصاديون أنه حتى إذا كان هذا التباين في الأداء الاقتصادي بين البلاد محدودا، فإنه قد يساهم في خفض نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، ورغم ذلك فقد أكد صندوق النقد الولي على أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل لتقدير التكاليف على النظام النقدي الدولي وشبكة الأمان المالي العالمية بشكل أدق.

وكانت المديرة العامة لدى صندوق النقد الدولي أفادت بوقت سابق؛ بأنها لا تُرجح تخفيض توقعات النمو العالمي السابقة البالغة 2.7% لعام 2023 بالتقرير القادم لصندوق النقد الدولي، وتوقعت جورجيفا أن يصل الاقتصاد العالمي لأدنى مستوياته بنهاية عام 2023 أو بداية عام 2024، وتابعت بأن الخطر الأكبر يكمن في الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات الاجتماعية.

ومع ذلك، صرحت مديرة صندوق النقد الدولي بأن التضخم لا يزال مترسخا، لذلك يجب على البنوك المركزية استمرار العمل للوصول إلى استقرار الأسعار، وعلقت على اقتصاد الولايات المتحدة؛ وقالت بأنه بحال حدوث ركودا اقتصاديا سيكون معتدلا، وفيما يخص اقتصاد الصين، أعربت جورجيفا بأنها يجب أن تصبح الصين مساهمة في الاقتصاد العالمي بحلول منتصف عام 2023.

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