القطاع الخاص الأردني يرحب بنتائج زيارة الصفدي للعراق: آفاق جديدة للعمل

2023/01/17 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

استعرض رئيس مجلس النواب الاردني أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء، نتائج زيارته إلى العراق أمام ممثلي القطاع الخاص، داعيا لتشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والقطاع الخاص الاردنيين بشأن تسهيل التبادل التجاري مع العراق.

وتطرق الصفدي خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس جمعية رجال الأعمال و رئيس جمعية البنوك ورئيس غرفة صناعة الاردن، ونقيب المقاولين ورئيس غرفة تجارة عمان، ونقيب تجار و مصدري الخضار والفواكه، لنتائج زيارته والوفد البرلماني إلى العاصمة العراقية بغداد، وأهمية ودور القطاع الخاص في المشاريع الثنائية، والثلاثية مع مصر.

ودعا الصفدي إلى تشكيل لجنة عليا من القطاع الخاص و مجلس النواب لتنسيق العمل المشترك والوصول الى توصيات يتم العمل عليها مع الحكومة بهدف تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص بمختلف أشكاله في ما يخص التبادل التجاري و الإقتصادي و تعزيز الإستثمارات بين البلدان الثلاثة.





وذكرت وسائل الاعلام الاردنية، أن "ممثلي القطاع الخاص أثنوا على زيارة الوفد البرلماني برئاسة الصفدي إلى العراق، معتبرين انها "زيارة متميزة فتحت آفاقاً جديدة للعمل والتبادل المشترك، ومن شأنها توسيع مجالات العمل وخلق فرص عمل جديدة يستفيد منها الشباب الأردني واستثمارات اردنية جديدة في العراق".

واعتبروا أن "تاكيدات الجانب العراقي في البدء بخط انبوب النفط بين البصرة و العقبة قريبا و إعادة احياء فكرة المنطقة الإقتصادية من شأنه فتح افاق جديدة في العمل الاقتصادي الاردني العراقي المتبادل بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين".

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