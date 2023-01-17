الجيل الجديد يتحدث عن

2023/01/17 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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رأى عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، اليوم الثلاثاء، أن الفساد وصل إلى "مراحل خطيرة" في إقليم كردستان، فيما تحدث عن حملات ترهيب وتخويف في الإقليم.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الفساد وصل لمراحل خطيرة، حتى وصل الأمر بأحزاب السلطة أن تستحدث مشاريع هدفها سرقة أموال المواطنين، رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة".

وأضاف أن "الفساد وصل لمراحل خطيرة والخدمات سيئة جدا والاوضاع الاقتصادية هي الأسوأ منذ سنوات والشعب لن يسكت على مايجري إطلاقا رغم حملات الترهيب والتخويف".

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