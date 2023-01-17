السعودية تكشف عن أسباب التوجه لاستقطاب رونالدو وميسي

2023/01/17 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، الفائدة من التعاقد مع نجوم مثل رونالدو وميسي إلى النوادي السعودية.

وأكد الجدعان في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم) أن "استقطاب اللاعبين العالميين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي يندرج ضمن أهداف رؤية 2030".

وأوضح حول الفائدة المرجوة من التعاقد مع لاعبين مثل رونالدو وميسي بالقول "أعتقد أن رؤية 2030 تحدثنا عنها من قبل تعد جودة الحياة جزءا مهما منها".

وأضاف "أردنا التأكد من تحسن نوعية الحياة في المملكة..



الرياضة جزء مهم من ذلك والشباب في السعودية مهتمين بمشاهدة الرياضة، وأعتقد أن أي شيء نقوم به لتعزيز هذه الصناعة سوف يؤتى ثماره بالفعل ويحسن نوعية الحياة لشعبنا، وللذين يعملون في السعودية من الخارج".

وأوضح الجدعان حول ما يخص استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على مزيد من الأندية الأوروبية في عام 2023، بأن "لا أستطيع الإجابة على الأمور المتعلقة بالأفراد لأنني لست منخرطا بها، لكن ما يمكن أن أقوله إننا نريد أن نتأكد من تنفيذ خططنا في الوقت المحدد ووفقا للميزانية وهو ما نقوم به وبدأنا نجني الثمار"، حسب قوله.

ويذكر أن النصر السعودي تعاقد مع كريستيانو رونالدو (37 عاما) في 30 ديسمبر 2022، لمدة عامين ونصف أي حتى صيف 2025.

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