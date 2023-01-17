خاطب جدته بـ4 كلمات.. الكشف عما قاله ميسي أثناء ركلة التتويج بالمونديال

2023/01/17 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل لحظات من تسجيل ركلة الترجيح الحاسمة التي توجت بلقب مونديال 2022، تفوه النجم ليونيل ميسي بكلمات مقتضبة في دعاء يبدو أنه كان يتفاءل به،من أجل تحقيق اللقب الذي طال انتظاره.

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