2023/01/17 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيصل ايران وقعت في مأزق تاريخي امام الغرب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tR7pBZjtSNU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيصل ايران وقعت في مأزق تاريخي امام الغرب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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