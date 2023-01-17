اليكتي: حكومة مسرور بارزاني الأسوأ على مر التاريخ

2023/01/17 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , الثلاثاء , حكومة مسرور بارزاني بأنها أسوأ حكومة مرت بتاريخ حكومات الإقليم التسع، مبينا ان رؤية الاتحاد الوطني تختلف تماما عن رؤية الديمقراطي الكردستاني بالنسبة للعلاقة مع بغداد.

وقال السورجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الكابينة الوزارية التاسعة التي يراسها مسرور البارزاني هي أسوأ حكومة مرت بتاريخ حكومات الإقليم لكونها لا تتعامل بعدالة مع مناطق ومحافظات الإقليم من حيث تقديم الخدمات، فضلا عن اختلاف رؤيتنا مع رؤية الديمقراطي بالعلاقة مع بغداد”.

وأضاف ان “حكومة البارزاني تتعامل بشكل مختلف بين محافظات ومدن الإقليم حيث انها تهمل وبتعمد تقديم الخدمات للمناطق تحت نفوذ للاتحاد الوطني بينما المناطق تحت نفذ الديمقراطي تحضى بخدمات كبيرة وهذا سبب رئيسي لتقاطعنا مع الحكومة “.

وأشار السورجي الى ان “رؤية الاتحاد الوطني تختلف مع رؤية الديمقراطي بشان العلاقة مع بغداد حيث اننا مع تسليم نفط الإقليم الى شركة سومو والديمقراطي مازال يرفض قرار المحكمة الاتحادية، فضلا عن غياب الشفافية بعائدات بيع نفط كردستان وهذا ما صرحت به الأحزاب الكردستانية الأخرى” .

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