مجلس الوزراء يقرر تمويل شبكة الاعلام العراقي 7 مليارات دينار

2023/01/17 | 18:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 يناير، 2023 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء 01/17/2023، الجلسة الاعتيادية...

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