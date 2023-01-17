بارزاني: تأجيل انتخابات برلمان كردستان مرفوض

2023/01/17 | 18:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الثلاثاء 01/17/2023، على أن...

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