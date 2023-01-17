2023/01/17 | 18:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العدل يقيل مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤولين آخرين ويحيلهم إلى التحقيق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/17 | 18:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل يقيل مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤولين آخرين ويحيلهم إلى التحقيق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل يقيل مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤولين آخرين ويحيلهم إلى التحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).