نائب عن السنة التشريعية الثانية: ستنتهي دون نتاج ونلتهي بتوزيع اللجان

2023/01/17 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت رئيسة كتلة الجيل الجديد

النيابية سروة عبد الواحد، اليوم

الثلاثاء، عمل مجلس النواب العراقي،

فيما بينت ان حل المشاكل بحل البرلمان

والانتخابات المبكرة.

وقالت عبد الواحد في تغريدة على تويتر

تابعته

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