وزير العدل يقرر إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه

2023/01/17 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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نص بيان وزارة العدل:

وزير العدل يقرر اعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤول شؤون الداخلية والامن ومسؤول التصاريح الامنية من مناصبهم واحالتهم الى الجهات التحقيقية لتحقيق معهم بشأن ما ورد من الاتهامات في الفيديو المسرب من داخل السجن.

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