رئيس الجمهورية يحدد أهداف المشاركة في مؤتمر دافوس

2023/01/17 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهداف المشاركة في مؤتمر دافوس.

وقال رشيد في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) "نشارك في منتدى دافوس للتأكيد على أهمية ترسيخ أمن واستقرار العراق ودوره الحيوي في المنطقة والعالم، والعمل على شراكات اقتصادية تصب في مصلحة المواطنين واحتياجاتهم عبر المشاريع المهمة وتأهيل البنى التحتية الاساسية، والتنسيق لمواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العراق والعالم اجمع".

وغادر رئيس الجمهورية في وقت سابق، العراق متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

أدناه نص التغريدة:

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