2023/01/17 | 19:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eeUHKTHaIYU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كارلا سعد: علاقتي بظافر العابدين هي سر نجاحي في "عروس بيروت") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كارلا سعد: علاقتي بظافر العابدين هي سر نجاحي في "عروس بيروت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).