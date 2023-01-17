2023/01/17 | 19:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TeIgliD7Wm8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يلتقي منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط ويؤكد قدرة القوات الأمنية على مواجهة الإرهـاب) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يلتقي منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط ويؤكد قدرة القوات الأمنية على مواجهة الإرهـاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).