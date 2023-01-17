ماذا فعل؟ وكيف بقي مختفيا 30 عاما؟.. قصة

2023/01/17 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما ألقت قوات الشرطة القبض على زعيم المافيا الإيطالية (كوزا نوسترا)، سلفاتوري توتو ريينا، في عام 1993 بعد 23 عاما من وجوده على قائمة المطلوبين، كان يجلس مع زوجته وأبنائه الأربعة في باليرمو.

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