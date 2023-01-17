ما حقيقة قرار الصحة بشأن توزيع جميع الأطباء الاختصاص إلى خارج محافظاتهم؟

2023/01/17 | 19:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر عن وزارة الصحة تستنكر وزارة الصحة ما تم نشره في احدى مجاميع التواصل الاجتماعي في (فيسبوك) تحت مسمى Doctors House من تصريحات منسوبة لوزارة الصحة وللسيد الوزير، وتؤكد الوزارة ان السيد وزير الصحة لم يصرح لأي جهة حول تغيير إجراءات توزيع الأطباء الاختصاص وماتزال السياقات المعتمدة نفسها من سنوات للتوزيع وحسب القوانين والضوابط […]

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