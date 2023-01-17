2023/01/17 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ما تم نشره في احدى مجاميع التواصل الاجتماعي في (فيسبوك) تحت مسمى Doctors House من تصريحات منسوبة لوزارة الصحة و للوزير.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تلاحق مطلقي تصريحات منسوبة لوزيرها قانونياً المركز الخبري الوطني.

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