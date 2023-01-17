الشرطة الهولندية تعتقل سوريًا يشتبه في توليه دورًا قياديًا بتنظيمي داعش وجبهة النصرة

2023/01/17 | 19:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النيابة العامة الهولندية في بيان، إن الشرطة الهولندية اعتقلت، الثلاثاء، رجلا سوريا يبلغ من العمر 37 عاما يشتبه في أنه كان قائدا للأمن بتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا.

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