الساعدي: اميركا فرضت سلطتها على الأموال العراقية

2023/01/17 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد المختص في الشأن الاقتصادي محمد عطية الساعدي، ان رد القضاء دعوى المصارف من التعامل بالدولار دليل دامغ على فرض البنك الفيدرالي الامريكي سلطته على الاموال العراقية.

وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التوضيح الذي اصدر عن القضاء يؤكد ان البنك الفيدرالي له اليد الطولى في حركة الدولار في العراق وبامكانه فرض القيود وحظر التعامل بالدولار مع أي مؤسسة مالية يضع عليها مؤشرات”.

وأضاف ان “هناك صمت حكومي مثير للاستغراب طوال 19 عاما على معاهدة تم ابرامها عام 2004 في زمن حكومة غير دستورية”، مشيرا الى ان “المعاهدة اتاحت لواشنطن التحكم بالاموال العراقية والتحولات المالية بناء على اجندات الخزانة الاميركية التي تفرض العقوبات على من تشاء وتمنح الضوء الاخضر لمن تشاء”.

ودعا الساعدي الى مراجعة تلك المعاهدات وتحرير الاقتصاد العراقي من الارتهان بيد القرار الأميركي.

وكان الاتفاق الذي كشف عنه القضاء قد اماط اللثام عن الزام البنك المركزي العراقي بإيقاف تزويد عملة الدولار إلى أي مستلم مباشر أو غير مباشر عند استلامه طلب تحريري من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

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