وثيقة: الصناعة تنهي تكليف 8 مدراء عامين بينهم مدير شركة أدوية سامراء

2023/01/17 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ألغت وزارة الصناعة والمعادن، ثمانية أوامر وزارية تتعلق بتعيين مدراء عامين، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء بالغاء التعيينات في المناصب الادارية التي حدثت خلال فترة حكومة تصريف الاعمال برئاسة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وتضمنت وثيقة صادرة عن الوزارة واطلعت عليها (بغداد اليوم)، اعفاء مدراء الشركة العامة للصناعات الكهربائية، والمنتوجات الغذائية، وصناعة الادوية والمستلزمات الطبية/سامراء، وشركة الفوسفات، وصناعة الاسمدة الشمالية، وصناعة السيارات والمعدات، والنسيج والجلود، والصناعات الانشائية.

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