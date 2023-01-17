مواطنون يرصدون الانخفاض بأسعار المواد التي توفرها السلة الغذائية

2023/01/17 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استعرض عدد من المواطنين مدى انخفاض اسعار المواد والسلع التي توفرها السلة الغذائية، في الأسواق والمحال، نتيجة توفرها بشكل كبير وعدم احتياج المواطنين لشرائها من الأسواق، وذلك خلال استطلاع اجرته (بغداد اليوم) لعدد من المواطنين.

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