2023/01/17 | 19:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الثلاثاء، أن مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا للتأكيد على أهمية ترسيخ أمن واستقرار البلاد.

وقال في تغريدة له على موقع تويتر، "نُشارك في منتدى دافوس للتأكيد على أهمية ترسيخ أمن واستقرار العراق ودوره الحيوي في المنطقة والعالم".

وأكد رشيد "العمل على شراكات اقتصادية تصب في مصلحة المواطنين واحتياجاتهم عبر المشاريع المهمة وتأهيل البنى التحتية الأساسية، والتنسيق لمواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العراق والعالم اجمع".

وأمس الاثنين، غادر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، العراق متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يرافقه وزير الخارجية فؤاد حسين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يحدد أولويات العراق في مؤتمر دافوس العالمي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يحدد أولويات العراق في مؤتمر دافوس العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).