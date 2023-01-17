أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% عقب صدور البيانات الصينية

2023/01/17 | 19:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات يوم الثلاثاء، بدعم من إيجابية بيانات النمو الاقتصادي في الصين؛ بعد أن سجل خام برنت انخفاضا بنحو 1% خلال الجلسة السابقة.

وعلى صعيد تداولات اليوم، ارتفعت أسعار عقود خام برنت الفورية بنحو 2.53% ليستقر قرب 86.06 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أسعار عقود الخام الأمريكي الفورية بما يقرب 2.45% تقريبا ليتم تداولها عند 80.86 دولارا للبرميل تقريبا.

أبرز أسباب ارتفاع أسعار النفط خلال التداولات

ساهمت بيانات النمو الاقتصادي في الصين في تعزيز الزخم الصعودي لتداولات النفط ؛ حيث كشفت البيانات عن نمو الاقتصاد الصيني بأكثر من المتوقع خلال الربع السنوي الرابع بالعام الماضي؛ تزامنا مع انتهاء قيود كورونا الصارمة، بما غذى توقعات المستثمرين حول ازدياد الطلب الصيني على مصادر الطاقة عموما، والنفط على وجه الخصوص، لهذا العام؛ كما أظهرت البيانات ارتفاع واردات البلاد من النفط الخام بنسبة 4% في ديسمبر الماضي.

هذا وأدى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، بنحو 0.18% ليسجل ما يقرب 102.02 نقطة، إلى دعم أسعار النفط بعض الشيء؛ بما جعل النفط الخام المقوم بالعملة الخضراء أقل تكلفة للمستثمرين ذوي العملات الأجنبية الأخرى.

ومع ذلك، شهدت التداولات النفطية بعض الضغوط بفعل تراجع إنتاجية مصافي النفط الصينية؛ حيث أظهرت البيانات الصادرة بوقت سابق من اليوم انخفاض حجم إنتاج مصافي النفط الصينية في عام 2022 بنسبة 3.4% عن العام السابق، ليسجل أول تراجع سنوي له منذ عام 2001، رُغم ارتفاع إنتاج النفط اليومي لشهر ديسمبر إلى ثاني أعلى مستوى في عام 2022؛ بما يشير لتراجع الطلب على النفط من جانب أكبر الدول المستوردة للخام عالميا؛ مما يعزز احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي.

توقعات المحللين بشأن الطلب الصيني على النفط

أفاد تاماس فارغا، المحلل الاقتصادي لدى شركة PVM Oil Associates بأنه من المتوقع ارتفاع حجم الطلب الصيني على النفط مدفوعا بزيادة الطلب على وقود النقل وخاصة وقود الطائرات، بما يدعم ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم.

هذا وأوضح هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة النفط أوبك، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في يوم الثلاثاء؛ بأنه من المُرجح أن يرتفع طلب الصين من النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا في عام 2023، في ظل تخفيفها القيود الصارمة لمحاربة فيروس كورونا؛ بما يعزز احتمالات ازدياد الطلب على النفط ومن ثم ارتفاع أسعاره.

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