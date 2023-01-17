2023/01/17 | 19:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k_GJ53_z_8Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فقراء العراق يحترقون بنار الاسعار .. الاسواق تشتعل بالدولار | اخبار السادسة 2023/1/17) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فقراء العراق يحترقون بنار الاسعار .. الاسواق تشتعل بالدولار | اخبار السادسة 2023/1/17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).