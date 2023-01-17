2023/01/17 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الثلاثاء، عن العثور على جثة شخص في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة شخص في الديوانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة شخص في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).