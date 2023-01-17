2023/01/17 | 19:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخيمات المستهدفة تحتضن الإخوة والأخوات الإيزيديين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان: القبض على مجموعة إرهابية خططت لتفجير مخيمات في دهوك) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان: القبض على مجموعة إرهابية خططت لتفجير مخيمات في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).