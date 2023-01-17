2023/01/17 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت واقعة اعتراض الشرطة الإسرائيلية طريق السفير الأردني لدى تل أبيب خلال زيارته إلى المسجد الأقصى، الثلاثاء، ضجة واسعة استدعت الخارجية الأردنية على إثرها السفير الإسرائيلي لدى عمّان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يوثق لحظة "اعتراض" السفير الأردني في الحرم القدسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يوثق لحظة "اعتراض" السفير الأردني في الحرم القدسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).