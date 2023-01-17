اتفاقية جديدة في بريتش كولومبيا لتحسين ظروف عمل موظفي الصحة

2023/01/17 | 20:01 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تكون تدابير التوظيف وزيادات في الرواتب من بين الاتفاقية المؤقتة الجديدة التي توصلت إليها رابطة أرباب العمل الصحيين في كولومبيا البريطانية (HEABC) وأعضاء جمعية المساومة الصحية المجتمعية (CBA).بعد حوالي عام من المفاوضات، قالت رئيسة HEABC إنها شاكرة لأن المجموعات مكرسة لتحسين ظروف العمل في المقاطعة.وقال مايكل ماكميلان في بيان: “تتضمن […]

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