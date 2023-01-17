رئيس الجمهورية من دافوس ينتقد

2023/01/17 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس الجمهورية يحضر جلسة حوارية ويقدم مقترحات بناءة حول الديمقراطية في دافوس

حضر فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023، الجلسة الحوارية التي التأمت بعنوان (الديمقراطية، الطريق إلى أمام) والتي عقدت على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي وذلك في مقر الكونغرس بدافوس في سويسرا.

وناقشت الجلسة الوضع السياسي العالمي حول الديمقراطية وبعض العوامل التي لها تأثير مباشر عليها، إضافة إلى السبل الهادفة لإنهاء السياسات الدكتاتورية وتأثيراتها على العملية الديمقراطية.

واقترح فخامة الرئيس في الجلسة بعض النقاط المهمة تمحورت حول نقد فرض الحصار على دولة، حيث أن الحصار عادة ما يلقي بآثاره السلبية في معظم الأحيان على أكثرية الشعب دون التأثير على الحكومات الدكتاتورية والشمولية، كما أن هناك إشكالية في عملية الانتخابات في بعض الديمقراطيات إذ إن الضغوط المادية تغير من مسار العملية الديمقراطية وتفرض شخصيات لا تؤمن بها في بعض الأحيان، ولغرض دعم الديمقراطية لا بد من وجود معيار واحد لحقوق الإنسان يطبق على كل الدول دون استثناء ولا يخضع لتأثيرات العلاقات الخاصة.

وفي جانب آخر التقى رئيس الجمهورية، خلال الجلسة، ببعض قادة الدول المشاركة في المنتدى، ومنهم ملك بلجيكا جلالة الملك فيليب، ورئيس جمهورية كوستاريكا السيد رودريغو شافيز.

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