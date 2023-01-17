المرور تعزز دورياتها الخميس المقبل لتنظيم حركة السير في نهائي خليجي 25

2023/01/17 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، إغلاق أبواب مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات يوم الخميس المقبل (19 كانون الثاني الحالي) الساعة الرابعة عصراً.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "سيتم غلق أبواب مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات يوم الخميس الساعة الرابعة عصراً، وذلك لتعزيز الدوريات العاملة في تنظيم حركة السير والمرور بمناسبة نهائي خليجي 25".

وأوضح البيان بأن ذلك يأتي "تحسباً لاحتفالات الجماهير العراقية في حال فوز المنتخب العراقي بالكأس".

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