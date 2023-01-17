اللجنة التنظيمية: العراق يعتزم تنظيم بطولات كروية بعد خليجي 25

2023/01/17 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة التنظيمية لبطولة خليجي 25 عزم العراق تنظيم بطولات كروية أخرى.وقال عضو اللجنة وكيل وزارة النقل طالب بايش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” :”بعد نجاح بطولة خليجي ٢٥ سيكون هنالك عزم للعراق بنتظيم بطولات كروية أخرى حيث ان عمل اللجنة التنظيمية ودي ومتناسق ولم يكن هنالك اي اشكالات في العمل او معوقات امام البطولة”.وأضاف، ان “الحكومة دعمت بشكل كبير لمقترحات اللجنة وعملها، ولم يتم تسجيل أي خلل”.وبين باش انه “ومن جانب وزارة النقل فان الوزير خولنا بكافة الصلاحيات الكفيلة بانجاح البطولة الخليجية”.وستقام الخميس المقبل نهائي بطولة خليجي 25 بين العراق وعُمان وسط توقعات بحضور جماهيري حاشد.

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