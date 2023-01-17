المرور تعلن إغلاق أبواب مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات يوم الخميس المقبل

2023/01/17 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، انه سيتم إغلاق أبواب مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات يوم الخميس المقبل بتمام الساعة الرابعة عصراً.

وقالت المديرية في بيان “سيتم غلق أبواب مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات يوم الخميس الساعة الرابعة عصراً “.

واوضحت ان القرار جاء “لتعزيز دورياتنة العاملة في تنظيم حركة السير والمرور بمناسبة نهائي خليجي ٢٥ وتحسباً لأحتفالات جماهيرنا بمناسبة فوز منتخبنا بالكأس بأذنه تعالى”.

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