مصر.. الحكومة تبدأ بيع الخبز المدعم بسعر التكلفة لخفض الأسعار

2023/01/17 | 20:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ الحكومة المصرية، الأربعاء، تطبيق تجربة طرح الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية؛ رامية إلى خفض أسعار الخبز السياحي، عقب ارتفاع سعره إلى أكثر من جنيهين (0.06 دولار)، وإتاحة الخبز المدعم لغير حاملي بطاقات التموين الراغبين في شرائه.

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