"التربية اللبنانية" توقف تعليم اللاجئين السوريين.. مساواة أم ابتزاز؟

2023/01/17 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصرّف المعلمات غير المبرر، جاء بعد إعلان الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الإضراب العام رداً على "إهانة" وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بإعلانه "دعم إنتاج المعلمين بـ 5 دولارات يومياً" قبل أن يتراجع عن ذلك، كما أعلن المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر، "توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملا بمبدأ المساواة".

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