300 مليار دينار سنويا من أموال الجباية الالكترونية تتلاعب بها الشركات والجهات الداعمة لها

2023/01/17 | 21:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 يناير، 2023 بغداد/المسلة: وقعت الحكومة العراقية مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية، من أجل...

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