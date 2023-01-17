هل لا يعلم الاطار!!.. جهات سياسية توصل رموز البعث الى مراكز القرار

2023/01/17 | 21:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كتاب رسمي يكشف عن اختراق خطير من البعث لمؤسسات الدولة برعاية...

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جهات سياسية توصل رموز البعث الى مراكز القرار أولاً على المسلة.

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