تنويه مهم من مديرية المرور العامة

2023/01/17 | 21:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه مديرية المرور العامة تعلن غلق مواقع العمل يوم الخميس فقط الساعة الرابعة عصرا وذلك لتعزيز الكوادر العاملة في الشوارع استعدادا لانتهاء خليجي ٢٥ المرور العامة

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