2023/01/17 | 21:26 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يناقش مع ماكغورك الأوضاع السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/17 | 21:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يناقش مع ماكغورك الأوضاع السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يناقش مع ماكغورك الأوضاع السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).