كيف أثرت حروب العراق على سوق العقارات في دبي؟

2023/01/17 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

رأى المدير التنفيذي لشركة داماك الإماراتية حسين سجواني، اليوم الثلاثاء، أن نهضة سوق العقارات في الإمارات تعود الى المشاكل التي مرت بالعراق خلال السنوات الماضية والمستمرة الى وقت قريب.

وقال حسين بحسب ما أوردت شبكة سي ان بي سي الامريكية وترجمت (بغداد اليوم)، ان "الارتفاع الكبير في قيمة قطاع العقارات الاماراتي، والمستمر حتى اليوم، يعود الى استفادة الامارات المباشرة من الأوضاع في العراق"، موضحا "دبي وبشكل خاص كانت المستفيدة الأكبر من الحرب العراقية الإيرانية، والحرب العراقية في الكويت، والحرب العراقية الامريكية".

وتابع في تصريح للشبكة على هامش قمة دافوس "هجرة الأجانب الأثرياء والشركات من العراق وبعض دول المنطقة بسبب الاحداث السياسية والأمنية الى الامارات رفعت بشكل كبير من قيمة قطاع العقار، وكانت السبب الرئيس وراء نهضته"، لافتا الى ان "الامارات تشهد نهضة أخرى في سوق العقارات بسبب الحرب الأوكرانية الروسية"، على حد وصفه.

وأوضح سجواني أن "سوق العقارات الاماراتي يتوقع زيادة إضافية في القيمة في حال وقوع صراع بين إسرائيل وايران، على الرغم من الخطورة الكبيرة التي يمثلها ذلك الصراع على امن الامارات ذاتها"، مشيرا الى ان "قيمة ايجار العقارات شهدت زيادة بنسبة خمسين بالمئة بشكل سنوي بسبب المشاكل السياسية والأمنية في المنطقة".

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