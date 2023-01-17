صالح سدير يوجّه حزمة وصايا للاعبي المنتخب بشأن المباراة النهائية

2023/01/17 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أوصى النجم السابق للمنتخب الوطني صالح سدير، لاعبي المنتخب الوطني العراقي بعدة قضايا لكسب المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 أمام عمان، والتي تقام يوم الخميس المقبل.

وقال سدير لـ(بغداد اليوم)، إن "هذا النوع من المباريات يحتاج إلى الصبر، كون النتيجة فيها تتغير في أية لحظة".

وأشار إلى أن "الخطأ في المبارايات النهائية لايعوض"، داعيًا اللاعبين لاستغلال ورقة الجمهور ودعمه، لصالحهم.

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