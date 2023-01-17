شاهد.. لحظة

2023/01/17 | 21:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، في بيان عن استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان، إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية على "اعتراض" طريق السفير الأردني لدى إسرائيل أثناء دخوله إلى الحرم القدسي، بينما قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن الشرطي "لم يعرف هوية السفير أو يعلم بالزيارة المتوقعة، فأبلغ الضابط المسؤول، وانتظر تلقي التعليمات، ولهذا الغرض تأخر دخولهما إلى منطقة الحرم القدسي لفترة قصيرة جدًا".

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