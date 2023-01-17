2023/01/17 | 21:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aJbaprc4rII

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | حصاد الرشيد 17-1-2023) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | حصاد الرشيد 17-1-2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).