2023/01/17 | 21:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: odycSa6UDxA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابن عم السوداني: طبقة البيض ب٨ الاف دينار وارتفاع الدولار ذبحنا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابن عم السوداني: طبقة البيض ب٨ الاف دينار وارتفاع الدولار ذبحنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).