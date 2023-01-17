ذي قار ترفع مساحة زراعة الحنطة والشعير الى 222 الف دونم

2023/01/17 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت محافظة ذي قار، الأربعاء، عن زيادة مساحة الاراضي المزرعة بمحصولي الحنطة والشعير الى 222 الف دونم.

وقال مدير زراعة ذي قار صالح هادي فرهود في حوار اطلعت عليه “تقدم” إن “المحافظة رفعت مساحة الاراضي المزروعة للموسم الشتوي الحالي، لاسيما المخصصة لزراعة محصولي الحنطة والشعير من 133 الى 222 الف دونم، اضافة الى زيادة مساحة الاراضي المخصصة لزراعة الخضروات، بعد موجات الأمطار المتعاقبة في المحافظة”.

وأضاف فرهود، ان “هطول الامطار اضافة الى السيول القادمة إلى اهوار المحافظة، أسهمت بتأمين رية كامله لأراضي المحافظة كافة، علاوة على زيادة مساحة المزروع منها لتكون منتجة بمحاصيل مختلفة”.

وأشار الى ان “ارتفاع منسوب مياه الاهوار، ساعد على عودة مربي الجاموس وصيادي الأسماك لمناطقهم ومزاولة أعمالهم بعد أن نمت النباتات في معظم مناطق الاهوار والتي تعد اعلافاً طبيعية للجاموس”.

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