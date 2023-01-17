نائب يحدد ثلاث ملفات كفيلة بكبح جماح الدولار

2023/01/17 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، اليوم الثلاثاء، ثلاث طلبات الى الحكومة الحالية للحفاظ على أستقرار الاسعار في الاسواق المحلية، فيما بين أن حكومة السوداني عليها ارجاع أسعار صرف الدولار.

وقال الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة الحالية مطالبة باتباع وتنفيذ خطوات فعالة للسيطرة على الاسواق المحلية”، لافتاً الى أن “احدى هذه الخطوات ارجاع أسعار صرف الدولار الى ما كان عليه سابقاً والمحدد في الموازنة”.

وأضاف: “اما الامر الثاني فهو يتمثل بالمحافظة على أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية”، مشيرا الى أن “الامر الاخير يتمحور حول قدرة الحكومة بحماية المنتج المحلي من خلال وزارتي الزراعة والتجارة”.

وتابع الصيهود حديثه، قائلا: “كذلك على الحكومة السيطرة على الاسواق من خلال المراقبة الصارمة على التجار، الذين يحاولون احتكار السلع ورفع اسعار المواد الغذائية”.

واوضح عضو مجلس النواب، أن “توجهات الحكومة ماضية بمواجهة الضغوط الدولية التي تسعى لرفع سعر صرف الدولار”، مؤكدا أن “دعمنا مازال مستمرا لتنفيذ البرنامج الحكومي الخدمي”.

وتشهد اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية مع ارتفاع اسعار صرف الدولار، مقابل الدينار المحلي وهو ما سبب ضجراً كبيراً لدي الشعب الذي كان يتأمل عودة الدولار الى ما كان عليه سابقاً.

وشهدت اسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً، حيث سجل 160 ألف دينار لكل 100 دولار.

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