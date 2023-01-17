مجالات جديدة.. اتفاق مغربي إسرائيلي بشأن التعاون العسكري

2023/01/17 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق المغرب وإسرائيل، الثلاثاء، على توسيع تعاونهما العسكري ليشمل الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الالكترونية، في ختام اجتماع هو الأول من نوعه بين البلدين في مجال الدفاع.

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